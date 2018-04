Governo da Irlanda vai ajudar bancos com ? 7 bilhões O governo da Irlanda deve anunciar, ainda esta semana, um pacote de ajuda de ? 7 bilhões (o equivalente a US$ 9,047 bilhões) para os dois maiores bancos do país, o Allied Irish Banks PLC e o Bank of Ireland, de acordo com a edição de ontem do jornal inglês The Independent. Pelo acordo, cada banco receberá uma injeção de 3,5 bilhões em capital acionário preferencial, sobre o qual as companhias terão de pagar um cupom de 8%, afirmou o jornal. O plano também dá ao governo irlandês a opção de comprar 25% das ações ordinárias daquelas instituições financeiras daqui a cinco anos, a preços de hoje. Isso fornece aos bancos um incentivo adicional para que paguem o máximo que puderem de suas dívidas nos próximos anos, a fim de atenuar a diluição do valor das ações quando vencerem as opções de compra em poder do governo, de acordo com o The Independent. Acredita-se que, como parte do acordo, o governo esteja disposto a impor algumas mudanças na administração dos bancos, segundo o jornal.