Governo dá mais cinco anos para aposentado pedir revisão O governo federal anunciou no início da tarde que editará ainda hoje uma medida provisória prorrogando por mais cinco anos o prazo para que aposentados e pensionistas do INSS possam entrar na Justiça com pedido de revisão do benefício. O prazo terminaria no próximo dia 30. A pedido de revisão vinha provocando imensas filas de idosos em todos o País. O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, admitiu que o governo está agora negociando a revisão e o pagamento do benefício, o que poderá resultar em um acordo. "O governo vai avaliar do ponto de vista jurídico e orçamentário e buscar um entendimentre as partes. Não estou garantindo que haverá sucesso, estamos apenas iniciando essa possibilidade." Na entrevista do ministro, estavam o juiz Flávio Dino, do Juizado Especial Federal de Brasília, e o presidente da Confederação Nacional dos Aposentados, João Rezende Lima.