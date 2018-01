Governo dará hoje entrevista sobre aumento de imposto Os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, e da Previdência Social, Amir Lando, concederão entrevista coletiva, ainda hoje, no Palácio do Planalto, sobre a proposta de aumento da contribuição previdenciária em 0,6 ponto porcentual, para possibilitar o pagamento dos atrasados dos aposentados do INSS. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, os ministros estão reunidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.