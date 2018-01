Governo dará prioridade às estradas, diz vice de Lula O vice-presidente José Alencar afirmou hoje, durante a abertura da 23ª Convenção Anual do Comércio de Atacadistas e Distribuidores (23ª Abad), que o governo vai priorizar investimentos na melhoria das estradas. Ele informou que ontem, durante reunião da Câmara de Infra-Estrutura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma recomendação expressa para que os ministros priorizem a recomposição das estradas. "Essa é uma operação de salvamento, e precisamos complementar as obras que estão inacabadas urgentemente", afirmou. O vice-presidente reconheceu que o setor atacadista enfrenta "dificuldades", em parte devido ao estado deplorável das estradas. "Sei que o setor trabalha com margens muito reduzidas e tem lutado com dificuldades para levar seus produtos a todos os rincões", disse. "Nós recebemos realmente uma situação de infra-estrutura e de transportes muito complicada". Depois de percorrer estandes do evento o vice-presidente disse, numa rápida entrevista, que o governo buscará os recursos necessários para solucionar o problema. "Os recursos podem vir do Brasil, mesmo", disse.