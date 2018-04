Governo de SP discute venda da Sabesp e Nossa Caixa O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do governo paulista (PED) está reunido no Palácio dos Bandeirantes para discutir a venda das ações da Nossa Caixa e da Sabesp. Segundo o governador Geraldo Alckmin, em entrevista no início do mês, a intenção é vender as ações das duas empresas ainda no primeiro semestre de 2002. Cronograma e formato de venda, assim como valor, ainda estão em estudo. Na ocasião, Alckmin reiterou que não haverá privatização porque o governo manterá o controle das duas companhias. No caso da Sabesp, o governo detém 88% do capital total, será vendido até 21% das ações; em relação à Nossa Caixa, que é 100% estatal, além da criação das sete subsidiárias, o governo quer manter 51% do capital. Alckmin disse ainda que não pretende vender a geradora Cesp Paraná.