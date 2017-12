Governo de SP estuda redução de ICMS para o couro O governo paulista está estudando a possibilidade de reduzir o ICMS do setor do couro. No ano passado, São Paulo reduziu a alíquota do tributo de 18% para 12% para os setores calçadista e têxtil. A informação é do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "Estamos estudando todas as cadeias produtivas do Estado com vistas à competitividade da indústria paulista", comentou ele após participar da abertura do seminário O Negócio da Moda, no centro da capital paulista. O governador não adiantou qual alíquota deverá ser cobrada do setor do couro caso a redução seja adotada. "A secretaria da Fazenda ainda está estudando isso", disse. Alckmin elogiou a São Paulo Fashion Week, que está entre os cinco maiores eventos de moda do mundo. Para ele, a semana paulista de moda "é fundamental para levar para fora a marca do Brasil. Esse é o caminho, agregar valor", afirmou ele. Este ano, o evento começa na quarta-feira no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, na zona Sul de São Paulo.