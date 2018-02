Governo de SP promete iniciar obras de trem SP-Guarulhos em 2008 Uma ligação ferroviária entre o centro da capital paulista e o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, começará a ser construída no início do próximo ano e deverá estar pronta em 2010, ao custo de 3,4 bilhões de reais, informou o governo de São Paulo nesta terça-feira. Além do trem direto e rápido para Cumbica, a linha terá outro trem para Guarulhos passando por três estações, saindo do bairro do Brás, na capital, com destino ao Parque Cecap, em Guarulhos. Os trens terão velocidade superior a 100 quilômetros por hora. O governo informou que está estudando duas propostas recebidas de consórcios e que haverá um único edital tanto para o chamado "Expresso Aeroporto" como para o Trem de Guarulhos, que irão trafegar pela mesma ferrovia. A construção será feita a partir de uma Parceria Público-Privada (PPP), cujas diretrizes devem ser concluídas em setembro. Pelo projeto de referência desenvolvido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), divulgado pelo governo, o Expresso Aeroporto percorrerá os 31 quilômetros do trajeto em 20 minutos, com um intervalo de saída entre os trens de 12 minutos. A capacidade, por dia, será de 20 mil passageiros. Apesar das propostas terem sido apresentadas em abril, o trem ligando o centro de São Paulo ao aeroporto internacional ganhou maior visibilidade nas últimas semanas, após o aeroporto de Congonhas, na capital, ter sido palco do pior acidente aéreo da história do país, que deixou cerca de 200 mortos. Após o acidente com o Airbus da TAM no dia 17, que se chocou com prédios perto de Congonhas após não ter conseguido pousar, cerca de 150 vôos terão de ser transferidos para Cumbica. Em até dois meses, Congonhas deixará de ser ponto de conexões e receberá apenas vôos ponto a ponto, além de outras normas estabelecidas pelo Conselho de Aviação Civil para atacar a crise aérea.