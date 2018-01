Governo decide dar mais dinheiro ao BNDES O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que o governo já decidiu que haverá uma capitalização do BNDES, mas não deu detalhes, alegando que até sexta-feira deverá ser feito o anúncio com todas informações. Ele disse que este assunto foi discutido ontem à noite e que o objetivo é fazer com que o BNDES tenha participação ativa no Plano Plurianual. Em relação ao resultado do PIB do 3º trimestre, que subiu 0,40%, Furlan disse que a expansão da atividade econômica acontecerá com mais força neste quarto trimestre deste ano. "Eu já havia dito em outra oportunidade, depois de nove meses, o bebê nasceu no dia 1º de outubro", disse Furlan. Ele acredita que o crescimento a ser registrado neste 4º trimestre será sustentável e deverá persistir ao longo de 2004.