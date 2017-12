Governo decide não prorrogar financiamento de eletroeletrônicos O governo decidiu não prorrogar o programa de financiamento para a compra de eletrodomésticos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Como estava previsto desde o lançamento em setembro, no dia 31 de dezembro venceu o prazo de validade do programa e, apesar de existir essa possibilidade, ele não foi estendido por mais tempo. Segundo o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a linha de financiamento de R$ 200 milhões, "teve um efeito indutor, sem usar o dinheiro". Ele explica que o governo mostrou aos setores de consumo popular que entraria no mercado oferecendo condições melhores, como juros mensais de 2% e a linha com desconto do pagamento em folha. ?O setor correu na frente e fez melhor que o governo. Conseguimos o que queríamos, sem gastar o dinheiro", avalia. O movimento de redução das taxas de juros praticadas no mercado a partir do lançamento dessa linha fez com que as vendas do setor aumentassem entre 20% e 25%, segundo avaliação do Banco do Brasil. Palocci advertiu que, se as taxas voltarem a subir, o governo poderá retornar com a linha. "Essa é uma medida saudável, em que a economia é induzida a trabalhar de forma diferente, sem dizer que não pode cobrar tal preço", disse. Pedidos Hoje a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) encaminhou ofício ao Ministro do Trabalho, Jaques Wagner, solicitando a prorrogação da linha de financiamento para compra de geladeiras, fogões, lavadoras de roupas e televisores com recurso do FAT, conforme condições já estabelecidas na primeira fase deste programa (veja mais informações no link abaixo). O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, defendeu também em dezembro a prorrogação da linha. Dos R$ 100 milhões disponibilizados pelo FAT ao Banco do Brasil, apenas R$ 5 milhões foram emprestados em 7.140 contratos. Na Caixa, foram feitos 5 mil contratos que somam R$ 4 milhões de financiamento. A criação dessa linha gerou uma briga com os bancos privados já que só o BB e Caixa Econômica Federal tiveram acesso aos recursos por causa de restrições legais. Como a concessão do financiamento está atrelada a abertura de uma conta corrente na instituição, cada operação de crédito significa um cliente a mais para o banco. A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) chegou a encaminhar um pedido formal para os ministros da Fazenda e do Trabalho para que as instituições financeiras privadas também pudessem operar com essa linha de crédito.