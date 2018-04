Governo define meta de superávit até junho de 2003 O novo acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) envolve mais compromissos para o ano quevem, a serem cumpridos pelo presidente a ser eleito, do que os que foram anunciados até agora pelo governo. O acordo prevê que, de julho deste ano a junho de 2003, o superávit primário (diferença entre receitas e despesas, exceto gastos com juros) terá de ser equivalente a 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de R$ 51 bilhões. A informação foi confirmada por dois integrantes da equipe econômica. Esse número é mais um compromisso do que uma meta propriamente dita. Ele não faz parte do conjunto de objetivos do acordo que, descumpridos, implicam a suspensão dos desembolsos dos recursos do FMI. Além de fixar compromisso abrangendo metade do ano que vem, o governo decidiu elevar a meta de superávit primário para este ano, de 3,75% para perto de 3,9% do PIB. O aperto maior no segundo semeste foi decidido como reação ao crescimento da dívida pública, que em julho chegou a 61,9% do PIB. A expectativa é que o aumento permita mantê-la dentro dos 59% do PIB previstos para este ano no acordo com o FMI. Os números já constam da nova versão do acordo, a ser avaliado pela diretoria do FMI na sexta-feira. Para 2003 como um todo está mantida a meta de 3,75% do PIB. No entanto, extra-oficialmente circula a informação de que essa meta pode ser revista em novembro, quando o novo presidente já terá sido eleito e o acordo com o FMI estará passando por sua primeira revisão. Com o aumento este ano, a meta de superávit até setembro, que era de R$ 34 bilhões, sobe para R$ 41,9 bilhões. Para o período de janeiro a dezembro, a meta é de pouco mais de R$ 51 bilhões, cerca de 3,9% do PIB. A equipe econômica chegou à conclusão de que precisaria de superávit maior que 3,75% para atingir outra meta acertada com o FMI: manter o saldo da dívida pública em 59% do PIB em 2002. Nas condições atuais, a dívida fecharia o ano num montante superior a isso. Dólar - O salto da dívida em julho, para 61,9% do PIB, explica-se em parte pela cotação do dólar, que estava em R$ 3,42 no dia 31. Como parte da dívida é indexada pelo dólar, a cotação mais alta foi aplicada sobre todo o saldo, embora a dívida não vencesse toda em julho. Em agosto, com a cotação do dólar mais baixa, os técnicos estimam que a dívida deve cair para 57% do PIB. Mas, como há pagamentos programados até o fim do ano, a tendência era ultrapassar 59% do PIB em dezembro. Com o superávit primário de 3,9%, será possível mantê-la nos 59% do PIB. A análise mês a mês, por séries de 12 meses, motra resultado abaixo de 3,75%. Nos 12 meses terminados em julho, o superávit acumulado foi de 3,48% do PIB. Em junho, esse porcentual foi de 3,43% e em maio, de 3,28%. Esse, para o governo, é outro motivo para apertar o cinto. "Considerando o resultado em reais, até que não está mal e poderemos fechar a meta de setembro com tranqüilidade", explicou um técnico. Um integrante da equipe econômica disse que o governo não prevê novos cortes para chegar à meta.