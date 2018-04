Governo definirá pendências sobre leilões de energia velha O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, convocou para amanhã uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), para resolver pendências relacionadas aos leilões de energia velha das geradoras federais. Essa energia já é produzida pela geradora há anos e faz parte dos contratos que essas empresas têm com as distribuidoras. Entre os temas a serem discutidos está a redefinição dos submercados de energia e a nova proposta para o valor normativo que incide sobre os preços da energia. A definição desses dois itens é necessária para os leilões previstos para o dia 9 de setembro. A falta dessas definições fez com que os leilões de energia velha previstos para as geradoras estaduais não fosse bem-sucedidos. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) adiou a venda prevista para hoje (20) e também não apareceram interessados para o primeiro leilão eletrônico de energia velha no qual foram ofertados 300 megawatts (MW) médios pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Segundo o diretor de Finanças da empresa, Cristiano Corrêa de Barros, em nota divulgada no fim da tarde, a Cemig deverá realizar novos leilões até o fim do ano. "A empresa considerou positivo o funcionamento do sistema eletrônico implementado pelo Banco do Brasil para a oferta de energia da Cemig", diz a nota. A oferta da energia foi via Internet, utilizando a infra-estrutura eletrônica do Banco do Brasil, responsável pela gestão do cadastramento de senhas dos participantes e controle das garantias que permitem a participação no leilão.