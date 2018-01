Governo demorou para reconhecer aftosa, admite ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, admitiu hoje a demora no reconhecimento do foco de febre aftosa no Paraná. Em dezembro, depois de mais de um mês de suspeitas, o ministério confirmou um caso da doença na Fazenda Cachoeira, que fica no município de São Sebastião da Amoreira. "De fato, demoramos mesmo para confirmar o foco", afirmou. Na sexta-feira, após um período de visitas a frigoríficos, fazendas e laboratórios, técnicos europeus criticaram a demora do País na confirmação. Em outubro, a União Européia barrou as importações de carne bovina de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, por causa de focos antes descobertos no sul de Mato Grosso do Sul. O ministro jantou com os europeus na quinta-feira, mas, revelou hoje, não tratou do fim do embargo. "Não fiz pressão adicional nesse sentido", garantiu. Após as constantes brigas entre os governos federal e estadual - o Paraná não reconhece o foco -, Rodrigues optou pelo tom diplomático. Quando questionado se a União Européia poderia retomar as compras de São Paulo e Mato Grosso do Sul e deixar o Paraná "isolado", ele explicou: "Eu espero que isso não aconteça. Como agora as coisas avançaram politicamente, a dimensão é de acordos, de entendimentos", afirmou, salientando que o ministério investiga a possibilidade de outros casos da doença no Paraná.