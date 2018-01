Governo desiste de aumentar contribuição previdenciária O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, anunciou na noite desta terça-feira que o governo desistiu de aumentar a contribuição previdenciária em 0,6 ponto porcentual, para possibilitar o pagamento dos atrasados dos aposentados do INSS. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou sensibilizado com as reivindicações dos empresários.