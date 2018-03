Governo desonera cadeia produtiva da carne

A lei teve como base a Medida Provisória 462, aprovada pelo Congresso no final de setembro, cujo objeto principal é o repasse de R$ 1 bilhão aos municípios para cobrir as perdas de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No entanto, na tramitação pela Câmara e Senado, a MP ganhou 22 emendas, chamadas de "contrabando", que trataram de outros temas.

De acordo com o texto da Lei publicado no Diário Oficial, a medida entra em vigor no dia 1º de novembro. O frigorífico JBS Friboi informou que a cobrança de PIS/Pasep e Cofins para o mercado doméstico de bovinos representa 9,25% da receita bruta da companhia. Em comunicado, a empresa diz que a medida é altamente positiva para o setor, beneficiando toda a cadeia, de pecuaristas a consumidores, passando pelos frigoríficos, aumentando o potencial do mercado de carne bovina e derivados.