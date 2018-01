Governo deve alterar regras do SFH Em algumas semanas, o governo promete apresentar novidades para o mutuário do SFH que tem contrato sem cobertura do saldo residual no término do contrato pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). De modo geral, em especial nos contratos anteriores a 1993, esses mutuários têm um saldo devedor elevadíssimo. Muitas vezes superior ao valor do imóvel. O governo poderá vir com uma fórmula em que o mutuário esqueceria tudo o que pagou até agora e assumiria um novo financiamento. O valor refletiria o mesmo porcentual financiado originalmente em relação ao valor do imóvel. Isso vai gerar um rombo no sistema, e falta saber quem vai ficar com a conta, se somente o Tesouro - ou seja, todos os brasileiros, através do pagamento de impostos - ou também os agentes financeiros. Outro ponto com mudanças em estudo é o uso da Taxa Referencial (TR) como indexador das parcelas e do saldo devedor no SFH. O governo estuda adotar um outro referencial para fazer a correção. O uso de um índice de preços em lugar da TR não agrada ao governo, porque poderia levar a sociedade a adotar novamente a indexação em seus contratos. A desindexação foi peça importante para conter a inflação no Plano Real. Além disso, a mudança que o governo vier a fazer no Sistema Financeiro da Habitação, no que diz respeito à TR, terá reflexos na caderneta de poupança. Isso porque, como fornece recursos para o SFH, a caderneta tem de pagar ao investidor correção pelo mesmo índice que corrige a dívida dos mutuários.