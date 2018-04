Governo deve estudar crédito a pequenas e micro empresas Há cinco meses do final do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Banco Central decidiu criar um grupo de trabalho para avaliar medidas que possam deslanchar o crédito para a micro e pequena empresa. A base para esse trabalho, que será coordenado pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, é um levantamento feito pelo Sebrae e entregue, hoje, a Fraga. Entre as mais de 15 propostas apresentadas, os técnicos da entidade destacam que o volume de crédito concedido pelos bancos que atual no Brasil é muito baixo. A relação crédito com o Produto Interno Bruto (PIB) é de apenas 28%. ?Segundo estudos apresentados por diversos especialistas à comissão de economia da Febraban, em fevereiro de 2002, a relação crédito/PIB no Brasil é uma das mais baixas do mundo?, destaca o documento. O próprio presidente do BC reconhece que a conjuntura atual dificulta a reversão desse cenário no curto prazo e a adoção de medidas que possam surtir efeito ainda este ano. ?Não é razoável achar que em cinco ou seis meses, com o momento que vivemos atualmente, se obtenha grandes resultados?, afirmou. No entanto, ele acredita que é possível começar a trabalhar agora para que as medidas possam ser implementadas e surtam efeito no mercado tão logo a conjuntura melhore. ?Essa não é uma situação permanente. Queremos ir além de aguardar melhorias no ciclo econômico. Temos que trabalhar?, disse. Segundo o presidente do Sebrae, Sérgio Moreira, atualmente existe uma ociosidade grande no sistema gerada, principalmente, pelo fato de as micro e pequenas empresas não conseguirem atender a exigência de garantias para obter o crédito. ?Além disso, há uma falta de informação sobre o cliente?, disse, se referindo ao sistema financeiro. ?Somente atacando essa área de ineficiência, já ajudará. Não estamos falando de novos recursos mas direcionar melhor os que já estão aí?, completou. Entre as propostas apresentadas pelo Sebrae estão: a inclusão na central de risco de crédito do BC de informações positivas sobre o histórico de crédito das micro e pequenas empresas, criação de um fundo de recebíveis pelo Sebrae para antecipar pagamentos às empresas que prestam serviços ou vendem produtos à entidade, criação de uma companhia de seguro de crédito e a isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas transações das entidades de microcrédito.