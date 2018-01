Governo deve incluir incentivo à produção de cacau no Plano Safra

SÃO PAULO - O governo federal pretende incluir um incentivo à produção de cacau no Plano Safra, informou o superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo, Francisco Jardim. Em sua palestra, no "Fóruns Estadão - A importância do cacau para a economia brasileira", realizado em São Paulo, Jardim citou a importância da cultura para a produção sustentável no Norte e Nordeste. "É importante ter um programa de governo atrelado a isso."

O superintendente assinalou ainda que o cacau vai se beneficiar do Programa Agro+, voltado a desburocratizar e aumentar a eficiência da produção agropecuária brasileira, e que a commodity integra o plano do governo brasileiro de levar o País de 7% das exportações mundiais para 10% até 2019. "É um desafio muito forte. E o cacau passa certamente por isso."

Ainda em sua palestra, ele citou que a melhoria no controle de doenças que afetaram as lavouras no País nos últimos anos deve ter efeito positivo para a recuperação da produção de cacau no Brasil. A produção do Brasil foi prejudicada na década de 1990 pela ocorrência da doença vassoura-de-bruxa, fungo que dizimou as lavouras domésticas. "O sistema de defesa agropecuária brasileiro vem evoluindo bastante", assinalou Jardim." "O governo norte-americano já reconheceu o sistema brasileiro de defesa como equivalente ao norte-americano, que é muito forte."