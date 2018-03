Governo deve lançar novas cédulas do real em 2006 As discussões para a produção de uma nova família de cédulas de real estão adiantadas no governo federal, informou o presidente da Casa da Moeda, Manoel Severino dos Santos. A decisão será tomada neste ano, mas a nova família só deverá ser colocada em circulação pelo Banco Central em 2006. O presidente da Casa da Moeda disse que a atual família do real circula há 10 anos, ultrapassando, portanto, o prazo considerado normal, que é de sete anos. "Como essa família já está há 10 anos em circulação, ela precisa ser modificada de modo a permitir à Casa da Moeda inserir elementos de segurança, que dificultem a ação de falsários", explicou. Para isso, porém, é necessário que haja uma demanda do Banco Central, responsável pelo meio circulante, destacou Manoel Severino dos Santos: "O Banco Central sabe que isso é necessário e o projeto (de fabricação da nova família de cédulas) está em processo muito adiantado. A fase é de tomada de decisão".