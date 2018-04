Governo deve receber sua parte em barril de óleo O governo vai receber em óleo sua parte no pré-sal. A proposta passou pelo crivo do grupo interministerial que analisa o novo marco regulatório para exploração do petróleo no País e conta com a simpatia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação do governo, o recebimento em barris de petróleo aumenta a chance de a União multiplicar os recursos que entrarão nos cofres públicos e serão destinados ao fundo social.