Governo deveria enviar projeto de autonomia para BC este ano O governo deveria enviar o projeto de autonomia operacional para o Banco Central ao Congresso ainda neste ano, mesmo que a sua aprovação fique para 2005, defende o deputado Paulo Bernardo (PT-PR). "O Executivo deveria mandar o projeto ainda este ano para nós. Continuo acreditando que a sua aprovação só sairia no ano seguinte, mas isso seria importante para amadurecer e, enfim, iniciar o debate sobre o tema", afirmou o deputado em entrevista à Agência Estado, acrescentando que tem conversado com agentes da equipe econômica sobre o assunto. A proposta teria de ser enviada após as eleições municipais de outubro. Segundo Paulo Bernardo, a apresentação antecipada do projeto de autonomia do BC abriria a possibilidade de criação de uma Comissão Especial para tratar do tema já neste ano. "Dessa maneira já iniciamos o debate sobre o projeto, fazemos audiências públicas, dando assim a base necessária para a votação em 2005", explica. O deputado admite que é muito difícil a aprovação da proposta ainda em 2004, dada uma agenda de assuntos pendentes ainda relevante, caso da conclusão da Lei de Falências, do projeto das agências reguladoras, da reforma tributária, etc. Financial Times O ministro da Fazenda, Antonio Palloci, revelou hoje, em entrevista ao jornal Financial Times, que o governo vai retomar em 2005 seus planos para a autonomia do Banco Central, apesar da oposição à proposta dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Segundo o ministro, o governo pretende após as eleições municipais de outubro também dar um novo ímpeto a outras medidas, incluindo a reforma trabalhista e a reorganização das entidades sindicais. Veja mais informações no link abaixo.