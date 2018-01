Governo dificulta entrada de material avícola no País Para impedir a contaminação de plantéis avícolas nacionais com a influenza aviária, o governo federal restringiu a entrada de material genético avícola no País a dois aeroportos: o Internacional de Guarulhos e o de Viracopos. Atualmente, os dois aeroportos já são reponsáveis pela entrada de 90% do material genético avícola no País. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, afirmou que a segurança nos postos será reforçada. Sem verbas no Orçamento para novas contratações, veterinários serão remanejados de outros aeroportos e pontos de controle. Hoje, dois veterinários trabalham em cada um desses aeroportos, número que será elevado para seis. ?Na entrada de ovos ou pintinhos de um dia, o papel do veterinário será o de coletar material e mandar para os laboratórios, para certificar se há ou não a contaminação?, afirmou. Veterinários vão revistar a bagagem dos passageiros procedentes de países onde foi detectada a gripe das aves. Enquanto a fiscalização ?manual? é feita nos dois aeroportos, o ministério vai preparar proposta para implementação de detectores de matéria orgânica para o controle de bagagens e passageiros. Essa medida será adotada em parceria com a Infraero. O ministério não tem estimativa de quanto custa cada um desses detectores, informou o gerente do programa de sanidade avícola, Egon Vieira da Silva. Estados Unidos ? O ministério também suspendeu temporariamente as importações de material genético avícola e arroz em casca dos Estados Unidos, para proteger o plantel brasileiro. Atualmente, 60% de ovos férteis e de pintos de um dia são importados daquele país. ?Ela valerá até que seja possível avaliar melhor a condição sanitária nos Estados Unidos?, disse o diretor do Departamento de Defesa Animal, Jamil Gomes de Souza.