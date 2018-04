Governo discute eficiência de fogões e fornos a gás O governo quer estabelecer índices mínimos de eficiência no consumo de gás dos fogões e fornos de cozinha comercializados no País. O Ministério de Minas e Energia informou nesta quarta-feira que realizará no dia 21 de novembro audiência pública em Brasília para recolher sugestões de consumidores, da indústria e de representantes da sociedade civil sobre a forma de se calcular esses índices. A idéia do governo é a de estabelecer tetos para o consumo energético desses eletrodomésticos, algo semelhante ao que já foi definido para geladeiras, congeladores e condicionadores de ar. No caso desses três produtos, o governo já decidiu que os aparelhos que ultrapassarem os índices máximos de consumo de energia estabelecidos só poderão continuar sendo fabricados no País ou importados até 31 de janeiro de 2007 e que sua comercialização só poderá ser feita até 31 de julho do próximo ano.