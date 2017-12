Governo discute nesta semana acesso ao microcrédito O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse que nesta semana o governo fará uma reunião para estabelecer mecanismo de acesso ao microcrédito. "O apoio às cooperativas será muito grande neste País e essa é uma das obsessões do presidente Lula", garantiu. O almoço do ministro com as autoridades da região do Grande ABC durou cerca de 2 horas e meia. Durante o evento, ele voltou a dizer do compromisso que o governo Lula tem com a região.