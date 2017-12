Governo discute recomposição salarial com aposentados Representantes do governo e de aposentados e pensionistas discutirão, nesta quarta-feira, propostas para a recomposição salarial da categoria. A reunião acontecerá às 17 horas, no Ministério da Previdência Social, em Brasília. Segundo a Agência Brasil, participam, entre outros, os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e da Previdência Social, Nelson Machado. Durante o encontro, outras questões devem ser debatidas, como a antecipação do pagamento de 50% do 13º salário para junho de cada ano, a regulamentação do Estatuto do Idoso e o fornecimento gratuito de cesta básica de remédios para a terceira idade.