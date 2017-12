Governo discutirá tarifa zero com siderúrgicas O governo resolveu convocar para a primeira semana de janeiro uma reunião com representantes de toda a cadeia siderúrgica do País para discutir a proposta de redução a zero das tarifas de importação de 20 tipos de aço. Em nota oficial divulgada no início da tarde de quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento informou que os representantes da siderurgia brasileira discutirão a proposta no dia 6 de janeiro, durante reunião do Fórum de Competitividade do Setor Siderúrgico, em Brasília. O Ministério da Fazenda confirmou que estudos técnicos estão sendo feitos sobre a proposta e deverão ser encaminhados para análise do Desenvolvimento e da Câmara de Comércio Exterior (Camex). A Fazenda e o Desenvolvimento negaram, entretanto, que já exista uma decisão formal sobre o assunto. A idéia do governo, ao estudar a zeragem das tarifas de importação, é resolver o conflito instaurado entre siderúrgicas e empresas fabricantes de automóveis, eletroeletrônicos e bens de capital. Quando a Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - principais produtoras de aço do País - anunciaram a decisão de reajustar o preços de seus produtos depois das festas de final de ano, seus principais clientes começaram a pedir uma intervenção do governo para resolver o problema. A proposta em estudo visa reduzir a zero a alíquota de 20 tipos de aço, cuja produção o Brasil detém exclusividade na região do Mercosul. A alíquota do Imposto de Importação desses produtos varia atualmente entre 16% e 20% e ficaria em zero durante um período inicial de seis meses. A primeira reunião da Camex de 2004 será realizada no dia 12 de janeiro. A redução do tributo permitiria às empresas consumidoras de aço importar o insumo a um preço mais baixo, impedindo assim um efeito cascata do reajuste proposto pelas duas siderúrgicas em toda a economia. O comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central alertou, na ata de sua última reunião do ano, que não sancionará nenhum reajuste abusivo de preços que possa comprometer o processo de controle da inflação no País.