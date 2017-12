Governo divulga hoje medidas contra lavagem de dinheiro O governo definiu 32 metas para serem implantadas em 2004 para combater crimes de lavagem de dinheiro. Segundo o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, as medidas serão adotadas entre março e outubro do próximo ano, sendo que pelo menos duas delas já estão praticamente ativadas: a criação do gabinete de Gestão Integrada, formado por diversos orgãos ligados à área e a reformulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que passará a contar com um integrante do Ministério da Previdência e Assistência Social. As medidas serão divulgadas ainda hoje por Antenor Madruga, diretor do departamento de Recuperação de Ativos Financeiros - orgão ligado ao Ministério da Justiça.