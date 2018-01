Governo divulga hoje PIB de 2005; previsões não são otimistas O governo divulga nesta sexta-feira o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2005 e as expectativas não são muito otimistas. Pesquisa da Agência Estado junto a 16 analistas apontou que a expansão da economia brasileira em 2005 deve ter ficado abaixo da média internacional, mas ainda conseguiu um fôlego nos últimos meses. O resultado previsto do PIB fica entre 2,1% e 2,6% em relação a 2004. No início do ano passado, as projeções do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira eram bem mais otimistas. A mediana da primeira pesquisa Focus de 2005 para o acumulado do ano passou na ocasião de 3,5% para 3,6%. Ao longo dos meses, as previsões foram revistas constantemente para baixo. Há 42 semanas a mediana das projeções para 2006 vem se mantendo em 3,50. No último trimestre, a decepção com os resultados da produção industrial chegou a fazer com que algumas instituições cogitassem uma expansão do PIB inferior a 2%. No último mês, no entanto, houve uma arrancada do setor, que deve ter beneficiado o resultado da economia brasileira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expansão da indústria foi de 2,3% em dezembro. Previsão trimestral Especificamente para o quarto trimestre de 2005, em relação aos três meses anteriores, as projeções do grupo consultado pela AE vão de 0% a 2,10% e na comparação do último trimestre do ano passado com o mesmo período de 2004 as estimativas vão de 1,30% a 2,50%. Se estas projeções para o trimestre forem confirmadas, representarão um avanço.