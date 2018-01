Governo divulga lista de beneficiados pelo Fies O governo federal divulgou hoje na Internet a lista dos 277.634 jovens que serão beneficiados por créditos educativos do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies). Segundo o Ministério da Educação, foi registrado um número recorde de inscritos para o programa. Parceira do Ministério da Educação, a Caixa Econômica Federal (CEF) contabilizou 290.525 inscritos, mas somente 277.634 validaram as inscrições nas instituições em que estão matriculados, com apresentação do protocolo de inscrição. O número de inscritos no programa foi considerado recorde, porque levou-se em conta o fato de que não houve financiamento estudantil no primeiro semestre. No ano passado, quando foram selecionados estudantes nos dois semestres, o Fies recebeu 318.986 inscrições. Atualmente, são financiados os estudos de 223.212 pessoas a um custo de R$ 1,9 bilhão de reais. Não estão computadas aí as 70 mil vagas para os contratos novos referentes ao segundo semestre de 2003. Serão gastos R$ 70 milhões para cobrir os créditos dos 277.634 jovens. A lista dos estudantes está no site do MEC (www.mec.gov.br) e da CEF (www.caixa.gov.br). Mas os jovens selecionados devem ainda preencher o formulário de entrevista na Internet até às 18h do dia 10 de outubro. Serão feitas ainda as entrevistas dos candidatos classificados e assinados os contratos nas agências da CEF. Maiores informações pelo 0800 550101 ou 4196 6601 (para localidades com DDD 11).