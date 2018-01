Governo divulga lista dos 92 integrantes do Conselhão

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff e o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, assinaram dois decretos que alteram a composição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o Conselhão. O colegiado de assessoramento à Presidente agora terá 92 integrantes, dois a mais que a formação original, lançada em 2003.

O CDES será reinstalado hoje à tarde em cerimônia no Palácio do Planalto. Haverá pronunciamento de seis ministros, oito representantes do setor privado e de entidades sindicais e discurso da presidente Dilma. O ministro Jaques Wagner fará a abertura do evento, prevista para as 14h30, e Dilma, o encerramento, três horas depois.

A lista dos nomes designados para compor o conselho está publicada no Diário Oficial da União (DOU). A relação inclui empresários, representantes dos trabalhadores e da sociedade civil. Conforme o informou o Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado, alguns empresários continuam no grupo. É o caso do banqueiro Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, de Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Murilo Ferreira, da Vale, e Benjamin Steinbruch, da CSN. Outros são novatos, como Roberto Setubal, do Itaú, Jorge Paulo Lemann, da Ambev, José Roberto Ermírio de Moraes, da Votorantim, Josué Gomes da Silva, da Coteminas, Frederico Curado, da Embraer, e Cláudia Sender, da TAM.

O Conselhão ainda conta com nomes como do ator Wagner Moura, além dos presidentes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Wilson Ferreira Júnior, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o ex-ministro Guilherme Afif Domingos. Esta a primeira vez que os pequenos negócios têm assento no colegiado.

Veja abaixo a lista completa:

ABILIO DOS SANTOS DINIZ

ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO

ALBERTO ERCILIO BROCH

ALEXANDRE JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ANA BEATRIZ MOSER

ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO

ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN

ARILDO MOTA LOPES

ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA

BENJAMIN STEINBRUCH

CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA

CARINA VITRAL COSTA

CARLOS BUCH PASTORIZA

CARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO

CARMEN HELENA FERREIRA FORO

CLÁUDIA MUINHOS RICALDONI

CLAUDIA SENDER RAMIREZ

CLEDORVINO BELINI

CLEMENTE GANZ LUCIO

CREUZA MARIA OLIVEIRA

DÉCIO DA SILVA

EDSON DE GODOY BUENO

EDUARDO FAGNANI

ELEUZA DE CÁSSIA BUFELLI MACARI

ELIEL BENITES

ELIZABETH MARIA BARBOSA DE CARVALHAES

ENNIO CANDOTTI

ERAÍ MAGGI SCHEFFER

FÁBIO JOSÉ SILVA COELHO

FERNANDO GOMES DE MORAIS

Bispo FLÁVIO AUGUSTO BORGES IRALA

FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO

GUILHERME AFIF DOMINGOS

GUILHERME DE JESUS PAULUS

HEITOR JOSÉ MÜLLER

HELENA BONCIANI NADER

HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA BORBA

JOÃO CARLOS DI GENIO

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR

Dom JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES

JOESLEY MENDONÇA BATISTA

JORGE GERDAU JOHANNPETER

JORGE LUIZ NUMA ABRAHÃO

JORGE MARQUES DE TOLEDO CAMARGO

JORGE NAZARENO RODRIGUES

JORGE PAULO LEMANN

JOSÉ ANTONIO MORONI

JOSÉ CALIXTO RAMOS

JOSÉ CARLOS RODRIGUES MARTINS

JOSÉ ANTONIO GUARALDI FÉLIX

JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL

JOSE ROBERTO ERMIRIO DE MORAES

JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA

JUVANDIA MOREIRA LEITE

LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI

LUIZ MOAN YABIKU JUNIOR

LUÍS ROBERTO POGETTI

LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES

MÁRCIO LOPES DE FREITAS

MARCO ANTONIO SILVA STEFANINI

MARCOS ROCHINSKI

MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO

MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA

MARIA LUCIA CAVALLI NEDER

MIGUEL ANGELO LAPORTA NICOLELIS

MIGUEL EDUARDO TORRES

MURILO PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA

NAIR MARIA DE JESUS GOULART

PAULO SÉRGIO DE MORAES SARMENTO PINHEIRO

PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS

PEDRO WONGTSCHOWSKI

RAFAEL MARQUES DA SILVA JUNIOR

REGINALDO BRAGA ARCURI

RENATO ALVES VALE

RICARDO ALBERTO BIELSCHOWSKY

RICARDO PATAH

ROBERTO EGYDIO SETUBAL

ROBERTO RODRIGUES

ROBSON BRAGA DE ANDRADE

ROGÉRIO CEZAR DE CERQUEIRA LEITE

ROSANGELA PIOVIZANI CORDEIRO

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO

SÉRGIO HADDAD

SERGIO PAULO GOMES GALLINDO

SYNÉSIO BATISTA DA COSTA

TANIA BACELAR DE ARAUJO

VAGNER FREITAS DE MORAES

VIVIANE SENNA LALLI

WAGNER MANIÇOBA DE MOURA

WARLEY MARTINS GONÇALLES

WILSON PINTO FERREIRA JUNIOR