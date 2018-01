Governo divulga novas regras para revisão da meta Os consumidores residenciais que quiserem pedir a revisão da meta do consumo de energia elétrica poderão, já a partir de hoje, procurar as distribuidoras. Pela resolução divulgada ontem pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), poderão solicitar revisão aqueles que não o fizeram no primeiro prazo (encerrado em 15 de julho) e aqueles que tiveram, no último ano, aumentado o número de pessoas nas residências. Pela resolução, a meta pode ser revista por causa do aumento de residentes por nascimento, adoção ou configuração de dependência econômica. Estão incluídos casos de novos casamentos e a contratação de empregada doméstica que resida na casa, segundo informou o técnico da GCE Reni Antonio da Silva. Com isso, diz ele, a GCE espera resolver pelo menos 95% dos casos. Ainda conforme a resolução, só quem trabalha em casa a partir de maio de 2000 é que poderá pedir revisão de meta sob esta justificativa. Este pedido tem de ser apresentado com uma relação de equipamentos utilizados no trabalho, além de documentos legais de formação de empresa ou notas fiscais de compras dos equipamentos, no caso de autônomos. A distribuidora fará o cálculo baseada na utilização desses equipamentos 8 horas por dia, 22 dias no mês. A GCE deu como exemplo uma residência cuja meta de consumo era de 300 KWh ao mês, antes da revisão. Se for comprovado uso no trabalho de equipamentos com potência total de 2,5 KW, a meta subirá para 511 KWh por mês. Entenda o cálculo Para calcular o aumento da meta, a distribuidora usará a seguinte fórmula: 60% da meta estabelecida é considerado consumo comum da residência. Os 40% restantes são divididos pelo número de pessoas que antes moravam na casa, o que resulta no consumo individual. Esse resultado, então, é multiplicado pelo número atual de ocupantes da residência. Por exemplo, numa casa com meta de 200 quilowatts/hora/mês, com dois moradores, o nascimento de um filho possibilita a elevação da meta para 240 KWh/mês. Os consumidores deverão comprovar o aumento do número de residentes com a apresentação de documento legal ou certidão expedida por órgão oficial. Devolução da sobretaxa Se o pedido de revisão foi negado no primeiro prazo de alteração, e agora foi aceito, os consumidores poderão ter de volta o valor pago pela sobretaxa, explica Reni Antônio Silva. A restituição poderá ser feita na forma de crédito na conta de luz. A devolução da sobretaxa só não vale para quem apresentar o primeiro pedido a partir de hoje. A resolução que trata do assunto não diz que os cortes de energia por descumprimento de meta estão suspensos durante a apreciação do pedido de revisão de meta pelas distribuidoras. Silva, no entanto, ponderou que "não há razão para acreditar que as distribuidoras cortarão o fornecimento enquanto estiverem analisando os pedidos". Além disso, segundo o técnico, a distribuidora tem um custo para cortar e religar o fornecimento de energia de uma residência.