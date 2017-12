Governo divulga preço do gás, remédio e cimento A partir desta segunda-feira, o consumidor poderá acompanhar como estão os preços de produtos como remédios, gás de cozinha, cerveja, cimento entre outros. O governo vai divulgar pela internet (www.fazenda.gov.br/seae/indicadores/indicadores.html) indicadores sobre setores que merecem atenção do governo. "Queremos dar mais informação ao público sobre como esses setores se comportam", disse o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, José Tavares de Araújo Júnior, à Agência Estado. Pelo serviço será possível saber como o preço dos remédios subiu ou desceu em comparação com a inflação, no Brasil e nos Estados Unidos. O consumidor também saberá qual a margem de lucro do revendedor de gás por região e verificar quantas empresas competem em cada área.