Governo divulga recomendações sobre gripe avícola O Ministério da Agricultura elaborou uma nota técnica sobre a influenza aviária em que recomenda ao segmento produtivo restringir as visitas a estabelecimentos avícolas brasileiros de viajantes procedentes de países em que se constatou a enfermidade. Além disso, solicita a comunicação imediata de qualquer suspeita de ocorrência da doença ao serviço veterinário oficial. A nota foi motivada pelas notícias recentes sobre a influenza aviária - que teve um surto identificado no Vietnã - e pela rapidez de deslocamento de viajantes e produtos entre os continentes. O comunicado informa que o Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) vem adotando a proibição de entrada, no Brasil, de aves, produtos e subprodutos de países em que tenha sido constatada a influenza aviária. A medida é padrão, observou o veterinário do Departamento de Defesa Animal do ministério Jorge Caetano. A doença foi constatada em países que não exportam produtos avícolas para o Brasil, acrescentou Caetano. O PNSA tem adotado também a intensificação da vigilância epidemiológica nos portos e aeroportos, com vistoria de bagagens procedentes de países onde exista a doença. A nota observa que a influenza aviária é uma enfermidade da Lista A da Organização Internacional de Epizootias (OIE), de notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial.