Governo divulgará regras para comercialização de soja O deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS), deixou, por volta de 11h45 o auditório do Ministério da Agricultura onde está sendo realizada a reunião entre representantes do governo e da iniciativa privada para discutir a questão do incidente com a China, por causa da mistura, em cargas de soja, de sementes com resíduos de fungicida. Segundo o deputado, o clima da reunião é ameno e os participantes discutem os termos da instrução normativa que deve ser publicada pelo governo nos próximos dias, estabelecendo regras mais rígidas para comercialização da soja, quanto ao controle de mistura com sementes e impurezas. Como o problema da mistura de sementes com fungicida ocorreu em cargas que deixaram o porto gaúcho de Rio Grande, é possível que o ministro interino da Agricultura, José Amaury Dimárzio faça uma reunião em separado, ainda hoje, com representantes do Rio Grande do Sul.