Governo diz que ainda negocia venda de carne à Coreia O Ministério da Agricultura informou que o Brasil ainda está em processo de negociação para a comercialização de carne bovina termoprocessada com a Coreia do Sul. Apesar da informação, divulgada hoje pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), dar conta que a Coreia do Sul iniciaria a importação de carne bovina do Brasil, após reconhecer o status sanitário brasileiro, o governo afirma que ainda aguarda a liberação do país asiático.