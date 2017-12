Governo diz que não fará barganha para mudar modelo elétrico O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse hoje que o governo vê com naturalidade as pressões para mudanças no setor elétrico, anunciadas semana passada, mas garantiu que não cederá aos lobistas durante as negociações da medida provisória no Congresso. "Não vamos entrar em barganha com grupos privados. Não vai ter lobby", disse ao ser questionado sobre as críticas feitas por entidades do setor. Ele admitiu que o processo de votação no Congresso poderá alterar o regulamento. "Tudo é possível, mas a idéia é preservá-lo ao máximo pois há uma coerência técnica", disse. Sobre os partidos de oposição, Tolmasquim disse que a Comissão de Energia já deu parecer favorável ao modelo. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia disse ainda que o foco do governo em 2004 será resolver a questão do gás. "Vamos abrir uma frente para resolver esse problema", afirmou, referindo-se ao uso do produto nos projetos de térmicas. A questão envolve o gás boliviano que tem um elevado nível de "take or pay", mecanismo pelo qual a usina se compromete a pagar por uma fatia do produto mesmo se não for usá-la. O objetivo do governo é reduzir o preço do gás, que entre outras características é hoje fixado em dólar.