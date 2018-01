Governo diz que negócios sobre álcool com Japão são lentos O diretor do Departamento de Açúcar e Álcool do Ministério da Agricultura, Ângelo Bressan, mesta Segunda-feira que a venda de álcool combustível para o Japão "não é um mercado que vá surgir no curto prazo". Para ele, as negociações "não são frustrantes, mas sim lentas". Ele comentava declaração do assessor técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), Alfred Szwarc, que classificou como "frustrantes" as negociações para venda de etanol para o mercado japonês. Szwarc disse que as "perspectivas que tínhamos antes não se concretizaram". O consultor comentava a notícia divulgada pela imprensa japonesa nesta segunda-feira de que algumas centrais de energia elétrica do país começarão a utilizar o álcool produzido pela Petrobras a partir de 2010. Para Bressan, os empresários brasileiros do setor sucroalcooleiro não podem contar apenas com o mercado japonês. "Antes de 2010, não teremos grandes volumes de exportação. Não podemos contar com isso (com as vendas para o Japão) para resolver nossos problemas internos", disse o diretor. Em 2010, o Japão poderá determinar a obrigatoriedade na mistura de álcool na gasolina. A legislação atual permite a adição facultativa de até 3%. Se o álcool fosse adicionado à gasolina, seria gerado um mercado de aproximadamente dois bilhões de litros que seriam comprados do Brasil, mostram cálculos do Ministério da Agricultura. O diretor contou ainda que os japoneses avaliam a possibilidade de produzir álcool a partir de resíduos de celulose. Pesquisas comprovaram que esse tipo de produção é viável, mas os japoneses querem saber se ela é praticável em grande escala. Ele reafirmou que é interesse do Brasil que outros países desenvolvem a tecnologia para produção de álcool. Dessa forma, potenciais compradores teriam mais segurança nos negócios. Bressan citou que o Brasil deve vender dois bilhões de litros de álcool para os Estados Unidos neste ano. Os americanos produzem álcool a partir de milho, mas recorreram à importação para suprir o abastecimento interno.