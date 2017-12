Governo do Brasil sabe que perderá disputa na OMC O governo do Canadá afirmou, por intermédio de sua embaixada em Brasília, que o fato de o Brasil ter pedido mais dez dias de prazo na Organização Mundial do Comércio (OMC) para que o panel sobre a revisão da versão 3 do Proex seja instalado demonstra que o governo sabe que vai perder a disputa na OMC. Segundo a embaixada, os US$ 300 mi oferecidos pelo governo à Bombardier na operação de venda de aviões para a empresa aérea norte-americana Wisconsin não são ilegais. A justificativa foi fundamentada nas regras da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, segundo a embaixada, permitem que um país equalize as condições de uma empresa com aquelas de uma empresa concorrente, no caso a brasileira Embraer. O Canadá enfatizou ainda que a Organização reconhece as regras da OCDE.