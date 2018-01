Governo do Rio paga nesta quinta-feira salários de outubro das áreas de educação e segurança

A Secretaria de Fazenda do Rio depositou nesta quinta-feira, 16, R$ 922 milhões referentes aos pagamentos integrais do mês de outubro para os servidores ativos da educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), e para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Ao todo, serão depositados os vencimentos de outubro para 78.685 ativos da educação e do Degase e 159.184 ativos, inativos e pensionistas da área de segurança. Os pagamentos ocorrerão ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Em nota, a secretaria informa que o pagamento de outubro vai beneficiar 237.869 servidores. O vencimento desse mês ficará pendente para 212.706 ativos, aposentados e pensionistas, em um total de R$ 622 milhões.

Atraso. Já o pagamento de setembro está pendente para 201.174 ativos, aposentados e pensionistas, em um total de R$ 563 milhões. O pagamento integral de setembro foi feito para 262.183 servidores ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 1,045 bilhão.

De acordo com o resultado da arrecadação, a Secretaria de Fazenda anunciará quando será feito novo depósito referente aos pagamentos pendentes dos meses de setembro e outubro.