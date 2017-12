Governo do Rio paga nesta quinta parcela de R$ 316 dos salários de novembro

RIO - A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio informou que vai depositar nesta quinta, 5, a primeira parcela, no valor de R$ 316, do salário de novembro para os servidores que ainda não receberam esses vencimentos.

Segundo o governo estadual, os salários de novembro já foram pagos integralmente para os servidores ativos da Educação, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Estado de Fazenda, de Planejamento e Gestão e para funcionários ativos e inativos da Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Estadual de Administração Penitenciária). Parte dos servidores ativos da Secretaria Estadual de Saúde também já receberam.

Com o pagamento dessa primeira parcela do salário de novembro, mais os valores depositados em dezembro de 2016, a folha salarial de servidores do Estado estará inteiramente quitada para 49% do funcionalismo público. Terão sido pagos 66% da folha líquida. O valor previsto inicialmente para esta parcela era de R$ 264, mas foi reajustado para R$ 316 devido ao aumento da arrecadação tributária prevista para o período.