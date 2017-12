Governo do Rio paga nesta sexta-feira salários integrais de junho da Educação e Segurança

O governo do Rio de Janeiro informou que irá depositar nesta sexta-feira, 14, os salários integrais de junho dos servidores ativos da Educação e do Degase (Departamento-Geral de Ações Sócio-Educativas) e de todos os funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas da Segurança.

Ao todo, será pago o valor líquido de R$ 1 bilhão para 250.524 ativos, aposentados e pensionistas. O dinheiro sairá do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Tesouro. Os vencimentos serão depositados ao longo do dia. O valor líquido da folha do Executivo é de R$ 1,6 bilhão, informou o governo do Rio de Janeiro.

Os servidores da Segurança são formados por policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários, funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados, além das demais carreiras estratégicas. A Secretaria de Estado de Fazenda deposita também amanhã R$ 110 milhões líquidos referentes ao salário de maio para os servidores de outras áreas que até o momento não receberam os seus vencimentos. Este total representará um valor individual de R$ 550. A Fazenda informou ainda que anunciará em breve quando se dará novo depósito.