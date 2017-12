Governo do Rio paga última parcela e quita salários de novembro

RIO - O governo do estado do Rio de Janeiro pagou nesta terça-feira, 16, a última das cinco parcelas previstas para quitação do pagamento de novembro de 2016 dos servidores ativos, inativos e pensionistas do estado. Segundo o governo, foram depositados R$ 138 milhões. O valor líquido da folha de novembro ficou em R$ 2,1 bilhões.

Com relação ao salário de dezembro, os depósitos começaram sexta-feira, 13, para os servidores ativos da educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Os recursos são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A previsão da Secretaria de Estado de Fazenda é depositar os salários dos servidores da área de segurança ainda esta semana. O governo do estado informou que o calendário de pagamento das demais categorias será divulgado “o mais breve possível, de acordo com a projeção de arrecadação tributária”.