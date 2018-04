Governo do Rio recebe duas missões empresariais internacionais O governo do Estado do Rio de Janeiro recebe esta semana visita de duas missões empresariais internacionais, com representantes da China e da Alemanha. Segundo o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, a missão chinesa, liderada pelo vice-governador da província de Hunan, Xu Xianping, vem debater assuntos relacionados à construção da hidrelétrica de Três Gargantas, na província de Hubei, que conta com participação da engenharia brasileira. A missão também quer estudar a implantação de projetos de geração de energia hidrelétrica no Estado. Quanto à missão alemã, o secretário Wagner Victer informou que foram debatidos assuntos relacionados à implantação da Companhia Siderurgia do Atlântico, que é um projeto do consórcio ThyssenKrupp/Vale do Rio Doce, e da fábrica de tubos do grupo alemão Schulz, que será construída em Campos. "Sobre novos projetos, os alemães demonstraram interesse de estreitar relações e trocar informações sobre o setor de petróleo, já que os alemães têm diversas empresas de navipeças e de componentes para este segmento bastante representativo na economia fluminense", disse Victer.