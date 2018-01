Governo do RS parcela salários pelo sétimo mês seguido

PORTO ALEGRE - O governo do Rio Grande do Sul informou que vai pagar R$ 800 para cada servidor estadual vinculado ao Poder Executivo nesta quarta-feira, último dia útil do mês, referente ao salário de agosto. A nota distribuída pela Secretaria da Fazenda diz que o restante dos vencimentos será pago em diferentes depósitos, "conforme a entrada de receitas". A previsão é de que os salários sejam quitados até 13 de setembro.

Este é o sétimo mês consecutivo em que o Estado parcela os salários dos funcionários públicos devido à falta de dinheiro em caixa. No início do mês, os servidores fizeram um dia de paralisação geral e saíram às ruas para protestar contra a medida.

O parcelamento atinge os funcionários públicos ligados ao Poder Executivo - que são cerca de 93% do funcionalismo estadual -, já que Legislativo e Judiciário têm autonomia financeira. De acordo com a Secretaria da Fazenda do RS, cerca de 344 mil matrículas estão sujeitas ao fatiamento, entre servidores ativos, inativos e pensionistas. Na prática, isso representa um universo de aproximadamente 320 mil pessoas, já que alguns servidores possuem mais de uma matrícula ou vínculo.

Desde que começou a recorrer ao parcelamento, o governo gaúcho argumenta que prioriza o pagamento dos servidores, mas que um conjunto de fatores, entre eles o desaquecimento da economia, está acentuando as dificuldades financeiras do Estado.