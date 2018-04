Governo dos EUA deveria recapitalizar bancos, diz Pimco O sistema financeiro precisa de "criação de crédito e prevenção de execução de hipotecas e não estatização dos bancos", disse hoje o presidente da Pimco, Bill Gross, em nota publicada no site da empresa. "Acho que (Nouriel) Roubini, (Christopher) Dodd e (Alan) Greenspan não pensaram bem sobre o assunto. Os Estados Unidos não são a Suécia e não é só porque nossas loiras não são todas naturais. A atuação deles foi bem sucedida pois envolvia um punhado de bancos, enquanto nós temos 7.500(...) Se você acha que Lehman Brothers foi um erro, então espere para ver o que aconteceria com a estatização do Citi e do Bank of America. Nossos bancos continuam no coração das transações domésticas e globais, o que não é o caso dos bancos escandinavos", afirmou o executivo no site da Pimco. Segundo Gross, a meta do governo deveria ser recapitalizar as instituições de financiamentos e manter a infraestrutura básica dos mercados de crédito. As informações são da Associated Press.