Governo dos EUA e Congresso fecham acordo para elevar teto da dívida

Os EUA e o teto da dívida

O limite para o orçamento americano está previsto em lei desde 1917. Assim, a elevação do teto da dívida é um fato rotineiro. Desde 1939, quando foi estabelecido o modelo atual, esse limite foi elevado cerca de cem vezes. O presidente Barack Obama, por exemplo, mal começou seu primeiro mandato, em 2009, e teve de elevar o teto da dívida americana, de US$ 11,3 trilhões para US$ 12,1 trilhões. Desde 2008, os EUA vêm registrando uma arrancada da dívida pública, fato que se deve, majoritariamente, ao déficit fiscal: ou seja, o governo está gastando mais do que arrecando. Em outubro de 2013, o país correu sério risco de deixar de pagar suas dívidas, uma vez que Congresso e Casa Branca não entravam em acordo para elevar o teto do endividamento, à época calculado em US$ 16,7 trilhões. No último minuto, porém, houve um trato bipartidário no Congresso e o teto da dívida federal foi elevado, afastando a chance de calote. Hoje, o teto da dívida pública está em US$ 18,1 trilhões. A dívida já chegou a esse patamar e corresponde a 102,9% do PIB.