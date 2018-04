Governo dos EUA reestrutura pacote de ajuda da AIG O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que o governo norte-americano vai comprar 40 bilhões de dólares em ações da AIG como parte do pacote reestruturado de ajuda à seguradora. O novo pacote vai permitir ao Fed reduzir para 60 bilhões de dólares o total de recursos que serão disponibilizados para a AIG. Em setembro, o governo havia dito que colocaria 85 bilhões de dólares à disposição do grupo. O governo dos EUA vai reduzir as taxas de juros dos empréstimos concedidos à empresa e vai estabelecer dois instrumentos para comprar ativos lastreados em hipotecas da AIG e dívidas colateralizadas onde a AIG tenha registrado contratos de swap de default de crédito, afirmou o Fed em comunicado. "Estas novas medidas estabelecem uma estrutura de capital mais duradoura, resolve questões de liquidez, facilita a execução dos planos da AIG para vender parte de seus negócios de maneira ordenada, promove estabilidade no mercado e protege os interesses do governo dos Estados Unidos e dos contribuintes", informou o Fed. A AIG fechou o terceiro trimestre do ano com um prejuízo de 24,47 bilhões de dólares, ou 9,05 dólares por ação, ante lucro de 3,09 bilhões de dólares, ou 1,19 dólar por papel, no mesmo período do ano passado.