Governo dos EUA tem déficit de US$ 1,4 trilhão em 2009 O governo federal dos Estados Unidos registrou um déficit orçamentário recorde de US$ 1,417 trilhão durante o ano fiscal 2009, encerrado em 30 de setembro, informou hoje o Departamento do Tesouro. O rombo é três vezes maior que o recorde anterior, de US$ 454,8 bilhões, registrado no ano fiscal 2008, em meio aos custos de uma recessão, do colapso de Wall Street e das guerras no Irã e no Afeganistão.