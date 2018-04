Governo dos EUA tem déficit recorde em outubro O governo dos Estados Unidos teve um déficit orçamentário de US$ 237,177 bilhões em outubro deste ano, o maior de todos os tempos em um único mês, informou hoje o Departamento do Tesouro norte-americano. O déficit orçamentário do mês passado é 317% maior do que o saldo negativo registrado no mesmo período do ano passado. As despesas também alcançaram recorde histórico, totalizando US$ 402,024 bilhões em outubro deste ano, 71% a mais do que os US$ 235,014 bilhões gastos em outubro de 2007. Já a receita somou US$ 164,848 bilhões no mês passado, com queda de 7% em relação a um ano antes. O maior item individual de gastos do governo foi o militar, com despesas de US$ 68,842 bilhões em outubro deste ano, de US$ 58,409 bilhões em outubro de 2007. O Tesouro também informou que comprou US$ 21,5 bilhões em títulos lastreados em hipotecas em outubro deste ano, de US$ 5,074 bilhões em setembro, quando foi anunciada a estatização das agências de crédito hipotecário Fannie Mae e Freddie Mac. Outubro foi o primeiro mês do ano fiscal de 2009. No ano fiscal de 2008, encerrado em setembro, o Tesouro registrou um déficit orçamentário recorde de US$ 454,81 bilhões, 182% maior do que o déficit do ano fiscal anterior e equivalente a 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB). No ano fiscal de 2007, o déficit orçamentário havia sido equivalente a 1,2% do PIB. As informações são da Dow Jones.