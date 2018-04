Governo dos EUA terá participação de 7,8% no Citigroup

O diretor financeiro do Citigroup, Gary Crittenden, disse nessa segunda-feira, 23, que o plano dos EUA para comprar ações do Citi deixará o governo do país com uma fatia de 7,8% no banco. "A participação do governo está limitada a esse nível, portanto eu não diria que se trata de uma nacionalização em nenhum sentido", afirmou, em entrevista à rede de televisão CNBC. Crittenden reiterou que, segundo o plano do governo dos EUA anunciado no domingo, 23, o Citi absorverá os primeiros US$ 29 bilhões em perdas com crédito de um conjunto de US$ 306 bilhões em ativos problemáticos e estimou que, depois dessas perdas, o governo ficaria com 90% dos ativos remanescentes e o Citi teria 10%. "Acreditamos que esse seja um evento muito remoto", disse ele. O executivo disse ainda que o acordo "destaca que o Citi tem solidez para ser proativo. Não acho que perdemos ou ganhamos nesse processo, mas acredito que aumentamos a confiança de que o grupo tem o vigor para fazer o que for necessário nesse ambiente", disse ele. Ele recusou-se a dizer se o Citi precisará de capital adicional do governo, mas destacou que a instituição possui um forte índice Tier 1. As informações são da Dow Jones.