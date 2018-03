Governo dos EUA vende casas por menos de US$ 10 mil

Uma casa em Chicago, por exemplo, que havia sido vendida por US$ 280 mil há dois anos, estava à venda na semana passada por US$ 10 mil. Em Detroit, havia uma casa por apenas US$ 500, o que é menos do que os impostos anuais do imóvel. Aliás, muitas pechinchas, ao redor de US$ 6 mil, se encontram em Detroit, no Estado de Michigan.

Segundo dados mais recentes, a lista possuía 1.500 propriedades disponíveis para compra em todo o país, incluindo imóveis bem mais caros, como o Bayview Corporate Center, em Newport Beach, na Califórnia, vendido pelo FDIC ao S.K. Hart Properties por US$ 53 milhões.

De acordo com o FDIC, de novembro até 4 de dezembro deste ano, 15 bancos declararam falência. Em outubro, 20 bancos declararam falência. Do início de 2008 até 4 de dezembro, 161 bancos declararam falência nos EUA. As informações são de agências internacionais.